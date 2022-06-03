Kuşadası sokak festivali için geri sayım başladı! Etkinlik sürprizlerle dolu olacak - Haberler

Gastronomi, kültür, sanat ve eğlence, Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda "sokak" konsepti ile birleşerek bir festivale dönüşecek. Binlerce yıldır ev sahipliği yaptığı farklı kültürlerin etkisi ile zengin bir gastronomi kültürüne sahip olan Kuşadası, 10 Haziran'da başlayacak olan 3 günlük ' Kuşadası Sokak Festivali' ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek. Yöresel yemekleri sokak müziği, sokak sanatları, sokak eğlencesi ve sokak kültürü ile birleştirecek olan Kuşadası Sokak Festivali, dopdolu içeriğiyle adından söz ettirecek. İki yıldır uygulanan pandemi kısıtlamaları nedeniyle yaşanan sokak özlemini de giderecek olan festival, ziyaretçilerine bir yandan Ege ve Kuşadası mutfağının özgün lezzetlerini tatma fırsatı sunarken bir yandan da düzenlenecek pandomim, dans, grafity gibi sokak sanatları gösterileri ve sokak müzisyenleri konserleri ile renklenecek.

BU FESTİVALDE LEZZET, EĞLENCE, MÜZİK VE SANAT BİR ARADA

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek olan Kuşadası Sokak Festivali, "Lezzet Sokakta", "Eğlence Sokakta", "Müzik Sokakta" ve "Sanat Sokakta" başlıklarında hazırlanan program kapsamında kendi alanında tanınmış müzisyenleri, aşçıları, şefleri, sanatçıları, dansçıları ve konuşmacıları ağırlayacak. Kuşadası Sokak Festivali, Ege lezzetlerini tatma olanağı sunacak.

7 FARKLI ROTAYA LEZZET TURLARI

Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 7 farklı noktasında lezzet durakları kurulacak.Festival katılımcıları, alacakları biletler ile lezzet turlarına katılarak Adnan Menderes Üniversitesi Gastronomi Bölümü, Kuşadası Aşçılar Derneği ve Gastronomi Derneği'nin danışmanlığında hazırlanan yöresel yemekleri tatma şansı bulacak. Lezzet turuna katılanlar, yöresel yemekleri tatmanın yanında Kuşadası'nın görülmesi gereken noktalarını da keşfederek unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar. Lezzet turları ile Kervansaray'da incir banma, Kale Kapısı'nda kese yoğurdu ile kuru biber ve turp otlu mücver, Kaya Şavkay Meydanı'nda kabak çiçeği dolması, Sevgi Sokak'ta iç bakla, ArkeoPark'ta yuvalama ile kuzu etli şevketi bostan, Heykel Sokak'ta keşkek ve bolama, Bülent Ecevit Parkı'nda ise incir uyutması ve kalburabastı servis edilecek. Festival boyunca gerçekleşecek tadım ve atölyelerde plastik servis gereçleri yerine ahşap çatal kaşık seti ve karton servis kâseleri kullanılacak.

10 HAZİRAN'DA AÇILIŞ KORTEJİ İLE BAŞLAYACAK

Üç gün boyunca gerçekleşecek capcanlı ve rengârenk etkinliklerle Kuşadası sokaklarını şenlendirecek olan Kuşadası Sokak Festivali, 10 Haziran'da derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin ve orkestraların katılacağı coşkulu bir açılış korteji ile başlayacak. Festivalin sunuculuğunu ise şimdiye kadar İstanbul Coffee Festivali, Ankara Kahve ve Çikolata Festivali, Alaçatı Ot ve Urla Enginar Festivali gibi birçok etkinlikte sahne alan aşçı, sunucu ve oyuncu Cenk Doğar yapacak.

4 TON ETLİ NOHUTLU PİLAV İKRAMI

Festival kapsamında ayrıca 12 Haziran Pazar günü Aşçılar Federasyonu'na bağlı profesyonel şefler tarafından 4 tonluk dev kazanda pişirilecek olan etli nohutlu bulgur pilavı katılımcılara ikram edilecek. Ayhan Sicimoğlu'nun, uygulamalı bir atölye eşliğinde Zeytinyağı Tadım Semineri yapacağı festivalde, zeytinyağı hakkında öğretici ve keyifli bir sohbet de gerçekleşecek. Aynı zamanda festivalde söyleşiler, paneller, sokak gösterileri, kabareler, konserler, pandomim gösterileri, interaktif grafity performansları, kaykay gösterisi, resim ve fotoğraf sergileri gibi pek çok etkinlik gerçekleşecek. Programdan kısa başlıklar şöyle:

LEZZET SOKAKTA

LEZZET TURU: Bu kapsamda; 11 yöresel yemek Adnan Menderes Üniversitesi Gastronomi Bölümü, Kuşadası Aşçılar Derneği ve Gastronomi Derneği'nin danışmanlığı ile hazırlanarak belirlenen 7 noktadan servis edilecek. Dileyen herkes belirli bir bedel ödeyerek satın alacakları biletlerle Lezzet Turu'na katılabilecek. SÖYLEŞİ: Doğal Mantarlar / Jilber Barutçiyan

PANEL: Gastronomi Turizmi ve Coğrafi İşaret / Mehtap Yücel Güngör

PANEL: Marsa gidersek ne yiyeceğiz? / Türkiye Aşçılar Federasyon Başkanı Zeki AÇIKÖZ ve KUPAD Bşk. Aydın SÜRER

SUNUM: Antik Dönemde Yemek Kültürü / Müjde Tönbekici

Antik Dönemde Yemek Kültürü / Müjde Tönbekici ATÖLYE: Uygulamalı Zeytinyağı Tadım Semineri / Ayhan Sicimoğlu

ATÖLYE: Kapari ve Sardalya Turşusu / Damla Özay

Kapari ve Sardalya Turşusu / Damla Özay ATÖLYE: Yöresel Lezzet; Bolama / ADÜ Öğretim Üyesi Ozan Güngör ve Köylü Teyzeler

ATÖLYE: Kuşadası'nın az bilinen ama çok sevilen lezzeti; Salyangoz / Zeynep Tankaş ve KUPAD Bşk. Aydın Sürer

EĞLENCE SOKAKTA

Sokak Performansları ve Konserler

Tea Party: Sirk Korteji ve Kabare / Alice Harikalar Diyarında karakterlerinden esinlenerek tasarlanmış sirk korteji

Tea Party: Sokak Gösterileri / Alice Harikalar Diyarında masalından esinlenerek tasarlanmış 10- 16 kişilik gezici sirk korteji ve harika bir bando; WonderBand

Pinions: Kabare / İnteraktif kabare

Pinions: Sokak Gösterileri / Western Steampunk akımından ilham alınarak tasarlanmış, muhteşem bir hikaye. Sahne Gösterisi – Jonglör, Toplu koro ve dans koreografileri

Sokak Gösterileri / Western Steampunk akımından ilham alınarak tasarlanmış, muhteşem bir hikaye. Sahne Gösterisi – Jonglör, Toplu koro ve dans koreografileri Mirror Family: Uçan Canlı Heykel Farklı konsept seçenekleri ile fizik kurallarına aykırı bir şekilde yapılan canlı heykel gösterisi.

Sokak Akrobasi: Çeşitli akrobasi showları Lobut, Çember, Tek Tekerlekli bisiklet vs.

Çeşitli akrobasi showları Lobut, Çember, Tek Tekerlekli bisiklet vs. Let's Swing: Swing ve Rock'n Roll Dans Gösterisi

Salsa Steps: Enerji dolu bir performans

Enerji dolu bir performans Kadın Zeybek Ekibi / Zeybek Gösterisi

Zeybek Gösterisi Samos Dans Grubu: Yöresel folklör gösterisi

Cuban Tango: Profesyonel show ekibi peformansı

Profesyonel show ekibi peformansı Hip Hop Gösterisi

MÜZİK SOKAKTA

Konser: Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

Konser: Light in Babylon Ünlü sokak performans grubu

Sokak Müzisyenleri: Festival boyunca 7 sahnede dönüşümlü olarak sahne alacak.

Konser: Bate Bumbo

Konser: Samos Müzik Grubu / Rembetiko

Konser: Ritmorkestra Grubu

Gösteri: Studio 21 modern dans ekibi

Gösteri: Rumeli Bandosu gezici ve sabit gösteriler.

Konser: Ege Kabalak Modern Meczup Sokak Müzisyeni / Yan flüt

SANAT SOKAKTA

Pandomim: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Pandomim Sanat Dalı mezunu olan ekip lideri yönetiminde yapılacak 2 kişilik Pandomim gösterileri

Fotoğraf ve Resim Sergileri: Kentin farklı noktalarında açılacak fotoğraf ve resim sergileri

Grafity Wall: Grafity sanatçılarının sabit ve taşınabilir intaraktif performansları

Kay Kay Performansı ve Deneyimi: Kaykay'ın olimpik branş olmasının ve Türkiye Kaykay Federasyonu'nun kurulması ile tescil edilen ilk Kaykay Kulübü olan Ankara Kaykay Kulübü ile yapılacak olan sokak etkinliği.

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