Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlar ve turistler, plajları gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Başkan Ömer Günel'in talimatı ile yenilenen plajlar Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle de her kesime ücretsiz bir şekilde denize girme ve tatil yapma olanağı sunuyor.

Kuşadası'nın halk plajları partilerle renkleniyor

Kuşadası'nda plajlar halkın kullanımında

AYDIN - Türkiye'nin pek çok turizm kentinde sahillerin özel işletmelere devredilmesi, Yunanistan'da başlatılan 'havlu hareketi' ile protesto edilirken Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlar ve turistler, plajları gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Başkan Ömer Günel'in talimatı ile yenilenen plajlar Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle de her kesime ücretsiz bir şekilde denize girme ve tatil yapma olanağı sunuyor.

Kuşadası, sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler nedeniyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Toplam 39 kilometrelik sahil şeridine sahip olan kentte ücretsiz halk plajları bulunuyor. Kuşadası Belediyesi ayrıca kent genelindeki her plajda vatandaşların şezlong ve şemsiye kiralamak zorunda kalmadan denize girebilmeleri için alanlar ayırıyor. Engelli bireyler ile yaşlı, yürüme güçlüğü çeken ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşları da dikkate alan Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in talimatı ile plajlara engelli rampaları da yerleştirildi.

Yurdun dört bir yanından katılım

Deniz ve plajların kullanım hakkının her zaman halkın olduğu düşüncesinden hareket eden Kuşadası Belediyesi, yerli halk ve kente gelen tatilciler için plajlarda ücretsiz etkinlikler de düzenliyor. Bu çerçevede bir radyo kanalı ile iş birliği içerisinde Kadınlar Denizi'nde yapılan plaj partilerinde, canlı Dj performansı ve Emrah Karaduman ve Elif Buse Doğan gibi ünlü şarkıcıların konserleri gerçekleştiriliyor. Renkli görüntülere sahne olan plaj partileri sayesinde, Kuşadalılar keyifli anlar yaşıyor.

Turistlerden teşekkür yağmuru

Plaj partilerine katılanları çaldığı hareketli şarkılarla eğlendiren Dj Kadir Çetin, "Kuşadası'nda 2 yıldır plaj partileri düzenliyoruz. Türkiye'nin diğer turizm kentlerinde paralı olan bu partiler, Belediye Başkanımız Ömer Günel sayesinde Kuşadası'nda herkesin katılabilmesi için ücretsiz olarak yapılıyor. Kuşadası'nda plajlar halkımızın hizmetinde" dedi.

Tatil için İstanbul'dan Kuşadası'na gelen Nazlıcan Dinç, "Bugüne kadar Türkiye'nin farklı ilçelerinde tatil yaptım. Kuşadası'ndaki plajlarda halka ayrılan yerler geniş. Burada bir sorun yaşamadan rahatça denize girebiliyoruz. Ayrıca bizler için ücretsiz olarak plaj partilerinin düzenlenmesi de çok güzel bir düşünce olmuş" dedi.

Yaz dönemlerini Kuşadası'nda geçirdiğini belirten Nehir Çomaktekin ise, "Burada birçok plaja ücretsiz olarak girebiliyoruz. Ayrıca bizler için birçok kültür ve sanat etkinliği de gerçekleştiriliyor. Kuşadası'nda hiç sıkılmadan dolu dolu bir tatil yapma imkanı buluyorum" diye konuştu.