Kuşadası'nda Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Ege Mahallesi'nde başlatılan yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 438'nci sokağı sıcak asfaltla kaplamaya başladı.

Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından hizmet çağı yaşanıyor. Kenti sağlıklı bir alt ve üstyapıya kavuşturmak için yapılan çalışmalarda 4 yılda Kuşadası'na 1 milyon 478 bin metrekare yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi'nin, Ege Mahallesi'nde başlattığı yol yapım çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Bölgedeki yolları baştan aşağıya yenileyecek olan çalışmada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zemin sökme işlemini tamamladığı 438'inci Sokağı sıcak asfaltla kaplamaya başladı. Alparslan Türkeş 1'inci etap ve 415'inci sokaklardaki kilit parke serme işlerini de bitiren ekipler, 438'inci Sokak'tan sonra Alparslan Türkeş 2'inci etap, 418 ve 401'inci sokaklara sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek. - AYDIN