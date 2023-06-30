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Kuşadası'nda Turistler Plajları Doldurdu

Kuşadası'nda Turistler Plajları Doldurdu

Turizm Haberleri

Kuşadası'nda hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasıyla birlikte turistler plajlara akın etti. Tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde turistler, plajları doldurup, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Başta İzmir olmak üzere Manisa, Denizli ve İstanbul gibi büyükşehirlerden 9 günlük Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelenler, güneşli havayı da fırsat bilip, sahillere koştu. Kadınlar Denizi Plajı, sahil siteleri ve şehir merkezindeki halk plajlarına gelen tatilciler, güneşlenip, denize girdi. Tatilciler, hem denizin hem de güneşin tadını çıkardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Turizm

Kuşadası Turizm Haberler

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