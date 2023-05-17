Kuşadası'nda Tarihi Güvercinada Kalesi Mendireği Onarıldı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi Güvercinada Kalesi'ni ana karaya bağlayan mendirekte Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Kuşadası Belediyesi, turizm sezonu hazırlıkları kapsamında geçen ay, kentin simgesi olan Güvercinada Kalesi'ni ana karaya bağlayan mendirekte bakım ve onarım çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mendirekte bulunan 200 metrelik duvarın aşınan kısımlarına betopan montajı yapıldı. Beyaza boyanan duvarda eskiyen ahşap oturma grubu da yenisiyle değiştirildi, mendireğin aydınlatma sistemi yenilendi.

Tadilat çalışması, duvara Kuşadası'nın tarihini yansıtan fotoğraf ve bilgilerin yer aldığı panoların monte edilmesi ve alt kısmının bakımının yapılmasının ardından tamamlanacak. Geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanan tarihi kaleye giden yol, Kuşadası'na yakışan modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.