Kuşadası'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hatalı dönüş yaptığı ileri sürülen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, ayak parmakları kopan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hatalı dönüş yaptığı ileri sürülen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, ayak parmakları kopan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Kuşadası'nın Selçuk girişindeki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezine seyir halinde olan Musa N. yönetimindeki 20 ABY 473 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı dönüş yapınca Dalya Y. idaresindeki 09 AFE 257 plakalı motorla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarına savrularak devrilirken yere düşen sürücü Dalya Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dalya Y.'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sağ ayak parmaklarından 3 tanesinin koptuğunu belirledi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırlan Dalya Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN