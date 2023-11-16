Kuşadası'nda Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi Projesi Başlıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nin yapımına çok yakın zamanda başlanacağının müjdesini verdi. Yüzde 45'i yeşil alandan oluşacak proje tamamlandığında kentin çok önemli bir ihtiyacının giderileceğini belirten Başkan Ömer Günel, " Kuşadası'na yakışan çok güzel ve keyifli bir proje olacak" dedi.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, Başkan Ömer Günel'in seçim döneminde verdiği sözlerden biri olan 'kent meydanı' projesinin temelleri çok yakında atılıyor. Camikebir Mahallesi'nde bulunan eski belediye binasının kontrollü bir şekilde yıkılmasıyla başlayan çalışmalar, turizm sezonunun sona ermesinin ardından hız kazandı. Bu kapsamda yaz boyunca Kuşadalılar için ücretsiz otopark hizmeti veren alana ilk olarak yüklenici firma tarafından şantiye binasının kurulmasına başlandı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan Ömer Günel, "Kuşadası maalesef kurulduğu günden bu yana kent meydanına hiç sahip olmamış. 20 bin metrekarenin üzerinde bir alanı kaplayacak olan projemizde 38 dükkan, 2 katlı 600 araçlık otopark, 500 kişilik bir amfi tiyatro, çocuk oyun ve yürüyüş alanları olacak. Kent Meydanı, Dutlu Park olarak anılan Yunus Emre Parkı'nı da koruma altına alıyor. Şu an alana şantiye binası kurulmaya başlandı. Kuşadası'na yakışan çok güzel ve keyifli bir proje olacak. Aralık ayında temellerini atmaya başlayacağız. Şu an Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nin maketini de hazırlatıyoruz. Böylece tüm hemşehrilerim o alanda ne yapılacağını somut olarak da görebilecek" diye konuştu. - AYDIN