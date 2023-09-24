Kuşadası'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Uçurumda Asılı Kaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, demir korkuluklara çarparak uçurumda asılı kaldı. Sürücü ise vücuduna saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası'nda feci kaza: Vücudunda demir boru ile hastaneye kaldırıldı

- Araç uçurumda asılı kaldı, şoför vücudunda demir boru ile hastaneye kaldırıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, demir korkuluklara çarparak uçurumda asılı kaldı. Araçtan fırlayan sürücü, vücuduna saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden ilçe otogarına seyir halindeki Hikmet Beldek idaresindeki 09 ACA 662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü araçtan fırladı ve vücuduna demir boru korkuluk saplandı.

Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücünün vücuduna saplanan demir boruyu vücuduna yakın bir bölümden kesti. İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü vücuduna saplanan boru ile birlikte ambulans ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada aracın uçurumda asılı kalması dikkat çekti.