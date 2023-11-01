Kuşadası'nda Kiracıların Suyu Kesildi, Mülk Sahibi Hakkında Şikayetçi Oldular

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde rezidans sahibi, iddiaya göre kirada anlaşamadığı kiracılarının suyunu kesti. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran kiracılar ise yapı kullanım izni turizm amaçlı tesis olmasına rağmen odaları apartman dairesi gibi kiraya verdiğini ileri sürdükleri mülk sahibi hakkında şikayetçi oldu.

Kuşadası'nın Türkmen Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta kiraladıkları dairelerde yaşayan Endüstri Mühendisi Orhan Özeler ile Kişisel Gelişim ve Psikoterapi Uzmanı Arzu Özer, yaşadıkları kira artışı tartışması sonrası mülk sahibi İ.A.'nın sularını kestiğini iddia etti. İ.A.'nın devletin belirlediği yüzde 25 kira artışını kabul etmediğini öne süren kiracılar, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kiracı Orhan Özeler yaklaşık 3 yıldır kiraladığı dairede yaşadığını belirterek, "Mülk sahibi bizden yüzde 100 oranında kira artışı talep etti. Biz de bunu kabul etmedik. Daha sonra bize tahliye davası açtı ancak kaybetti. Böyle olunca farklı yöntemler uygulamaya başladı. Dairemizin bulunduğu katta temizlik yaptırmadı. Apartmanın girişindeki fotoselli lambaları kapattırdı. Son olarak da suyumuzu kesti. Şu an evlerimizde su yok. Ne bulaşık ne de çamaşır yıkayabiliyoruz. Komşularımızdan kaplara doldurduğumuz suyla idare ediyoruz. Binanın da otel ruhsatlı olduğunu öğrendik. Burada toplam 24 daire var. Rezidans sahibinin istediği oranda kira artışı yapan dairelerde yaşayanlar su kullanabiliyor. Ancak ben yüzümü bile yıkayamıyorum" diyerek zor durumda olduklarını söyledi.

Bir diğer kiracı Arzu Özer ise, "Bizden önce 2 bin 300 lira olan kira bedelini 4 bin 600 liraya, daha sonra da 10 bin liraya çıkarmamızı istediler. Kabul etmeyince de mal sahibi sularımızı keserek, bize dairelerimizi boşaltmamız için baskı kurmaya başladı. Ben buradan daire tuttuğumda değeri neyse o kirayı ödedim. Devletin belirlediği oranda da artış yaptım. Mal sahibin oğlu avukat. Avukatlarımız kendisi ile görüştü. Ama aldığımız cevap bize göre yapılan uygulamadan da beter oldu. Hem siyasetçi hem de avukat olan ev sahibinin oğlu B.A. bize, 'Diğer kiracılar 12-13 bin lira ödüyor. Siz de 10 bin lira ödeyeceksiniz. Yoksa dava açarım, uğraşırsınız' şeklinde cümleler kurdu. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" diye konuştu. - AYDIN