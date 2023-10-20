Kuşadası'nda Ege Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı

Kuşadası Belediyesi, Ege Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmaları kapsamında 438. Sokak'ta 8 bin 400 metrekarelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Yolun tamamlanmasının ardından bordür ve kaldırımlarda da tamirat ve yenileme işlemleri gerçekleştirildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Ege Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları çerçevesinde 438. Sokak'ta sürdürülen 8 bin 400 metrekarelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Kentin farklı mahallelerinde alt ve üstyapı yenileme çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol yapım işlerine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ege Mahallesi'ndeki yollarda sıcak asfalt serim çalışmaları sürüyor. Modern ve konforlu yollara sahip bir turizm kenti oluşturmak için çalışan Kuşadası Belediyesi son olarak Ege Mahallesi 438'inci sokakta başlattığı sıcak asfalt kaplama çalışmasını kısa sürede tamamladı. 8 bin 400 metrekarelik alanı kapsayan sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından bordür ve kaldırımlarda da gerekli tamirat ve yenileme işlemleri gerçekleştirildi. Son olarak yol çizgilerinin çekilmesiyle sokak bütünüyle yenilenen haliyle kullanıma açıldı. Ekipler, Ege Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş 2'nci etapta gerçekleştirecekleri sıcak asfalt serimi öncesi eskiyen yolların sökümü ile çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN