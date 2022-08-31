Kuşadası'nda deprem mi oldu? 31 Ağustos Kuşadası depremi kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kuşadası'nda deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi merak ediliyor. Peki, deprem kaç şiddetinde oldu? depremin şiddeti kaç? bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Kuşadası'nda deprem mi oldu? 31 Ağustos Çarşamba nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe?

Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Kuşadası'nda deprem mi oldu? 31 Ağustos Çarşamba nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Kuşadası son dakika depremi!

KUŞADASI'NDA DEPREM Mİ OLDU? (31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

AFAD verilerine göre Aydın Kuşadası'nda 31 Ağustos Çarşamba bugün saat 17:02 'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Twitter AFAD'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Ege Denizi'nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10'da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 17.02'de 4,5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana gelmiştir.

An itibarıyla, olumsuz bir ihbar alınmamıştır.

Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

İLK DEPREM 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

AFAD verilerine göre saat 12:56'da Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden yaklaşık 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Saat 17:02'de ise bu kez 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem Muğla, İzmir ve Aydın'da da hissedildi.

ŞU ANDA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Diğer yandan son yaşanan depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi. Vatandaşlar, ilk iki depremde olduğu gibi kendilerini tedbir amacıyla dışarı attı.