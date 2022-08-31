Aydınlıları korkutan deprem AFAD verilerine göre 12:56'da gerçekleşti. Ege Denizi'nin açıklarında meydana gelen deprem Ege Bölgesi'nde hissedildi. Endişelendiren depremin ardından vatandaşlar depremin nerede olduğunu ve kaç şiddetinde olduğunu merak etti. Kuşadası'nda deprem kaç şiddetinde oldu? Kuşadası'nda deprem mi oldu?

Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin ardından vatandaşı korku sardı. İlk depremin ardından 15 dakika sonra yeni bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar ise artçıların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ege Bölgesinde hissedilen deprem birçok ilçede hissedildi. 12:56'da Ege Denizi açıklarında olan deprem hakkında birçok soru oluştu. Kuşadası'nda deprem kaç şiddetinde oldu? Kuşadası'nda deprem mi oldu? Deprem nerelerde hissedildi?

KUŞADASI'NDA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ege Denizi'nin Kuşadası bölgesinde gerçekleşen deprem birçok çevre ilde hissedildi. İlk deprem 4.7 şiddetinde iken on beş dakika sonra gerçekleşen deprem ise 5.1 şiddetinde 7.03 km derinlikte meydana geldi.

DEPREM NERELERDE HİSSEDİLDİ?

AFAD'ın açıklamasına göre Kuşadası açıklarında meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi. Ege Bölgesi'ndeki illerdeki vatandaşlar deprem mi oldu? Sorusunu sordu. Kuşadası açıklarında olan deprem Muğla, Kuşadası, Didim ve İzmir'de hissedildi. Depremle ilgili olarak Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bugün peş peşe olan 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir"sözlerinin üzerine şu sözleri ekledi; Prof. Dr. Sözbilir, "Şimdi ise adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6.6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var"