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Kuşadası'nda Çocuklar 23 Nisan Coşkusunu Lunaparkta Yaşıyor

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Kuşadası'nda çocuklar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan lunapark oyuncaklarıyla eğleniyor. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, sosyalleşme imkanı da buluyor.

(AYDIN) - Kuşadası'nda 23 Nisan coşkusu yaşayan çocuklar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kurulan lunapark oyuncaklarıyla eğleniyor. Güneşli havayı fırsat bilerek aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, sosyalleşme imkanı da buluyor.

Kuşadalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan oyun alanında keyifli zaman geçiriyor. Çocukların sosyalleşmesini de sağlayan oyun alanı, 17-29 Nisan günleri arasında her gün 11.00-18.30 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

İsmail Cem 23 Nisan Kuşadası Çocuk Yaşam Güncel Haberler

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