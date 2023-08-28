Kuşadası'nda Çalıntı Motosiklet Kazası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte seyir halindeyken otomobile arkadan çarpan motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte seyir halindeyken otomobile arkadan çarpan motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.Ç.B yönetimindeki plakasız motosiklet, trafikte seyir halindeyken 06 BAT 811 plakalı B.C idaresindeki otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri motosiklet üzerinde sorgulama yaptı. Sorgulamada, motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Çekiciye yüklenen motosiklet, yediemin otoparkına götürüldükten sonra sahibine teslim edilirken M.Ç.B gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç.B çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - AYDIN