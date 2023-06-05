Kuşadası'nda çalınan LPG'li otomobil kaza yapmış halde bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çalınan LPG'li eski model otomobil, polis tarafından kaza yapmış halde bulundu. Gaz sızdıran aracın 1 metre ileride bulunan doğalgaz hattına çarpmaması Kuşadası'nda muhtemel bir faciayı önledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınan LPG'li eski model otomobil, polis tarafından kaza yapmış halde bulundu. Gaz sızdıran aracın 1 metre ileride bulunan doğalgaz hattına çarpmaması Kuşadası'nda muhtemel bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Taksim Sokak'ta park halindeki 31 RK 300 plakalı otomobilinin olmadığını fark eden Osman A., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ilçe genelinde araştırma yapan polis ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde maddi hasarlı kaza ihbarı üzerine bölgeye gitti. Olay yerine varan polis ekipleri, LPG'li eski model otomobili terk edilmiş halde buldu. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınan LPG'li otomobilin, 1 metre ileride bulunan doğalgaz hattına çarpmaması Kuşadası'nda muhtemel bir faciayı önledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN