Üye Girişi
Haberler
Kuşadası'na 4 kruvaziyer gemisi yanaştı

Kuşadası'na 4 kruvaziyer gemisi yanaştı

Turizm Haberleri

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine 8 bin 247 turist taşıyan 4 gemi yanaştı. Gemilerden inen turistler Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine 8 bin 247 turist taşıyan 4 gemi yanaştı.

Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Silver Spirit" ve "Odyssey Of The Seas", Fransa bayraklı "Club Med 2" ve Hollanda bayraklı "Oosterdam" gemileri demirledi.

Kruvaziyerlerden inen turistlerden bazıları tur otobüsleriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryemana Evi'ni ziyaret etti. Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Çoğunlukla ABD ile İngiltere vatandaşlarının olduğu gemiler, akşam saatlerinde limandan ayrılarak Yunanistan'a geçecek.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Turizm

Kuşadası Aydın Turizm Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title