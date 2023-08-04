Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük kongre merkezi olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi çürümeye terk edildi. En son 5 yıl önce Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen milyar dolarlık kongre merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı çürümeye devam ediyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve turizmciler, KOMER'in yeniden işler hale gelmesi için bir çözüm yolu bulunmasını istiyor.

- Kuşadası Efes Kongre Merkezi çürümeye devam ediyor

AYDIN - Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük kongre merkezi olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi çürümeye terk edildi.

İnşaatına 2005 yılında başlanan ve 2013 yılında dönemin Başbakanı olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Avrupa'nın en büyük kongre merkezlerinden KOMER kaderine terk edildi. En son 5 yıl önce Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen milyar dolarlık kongre merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı çürümeye devam ediyor.

Kuşadası çözüm bulunmasını istiyor

Kuşadası'nda bölge turizmini 12 aya çıkaracak bir yatırım olarak planlanan kongre merkezinin sadece 4 etkinliğe ev sahipliği yaptıktan sonra faaliyetinin durmasına Kuşadası'nda yaşayanlar da tepki gösteriyor. Başta Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel olmak üzere turizmciler, Ankara'nın artık Kuşadası'nın kanayan yarası olan KOMER'in yeniden işler hale gelmesi için bir çözüm yolu bulunmasını istiyor.

Başkan Ömer Günel: "Biz işletmeye talibiz"

KOMER ile ilgili her fırsatta yetkililere çağrıda bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, son olarak Kuşadası Sokak Festivali basın toplantısında çağrısını yineledi. Kuşadası Belediyesi'nin bütçesinin KOMER'i işletmek için defalarca formül ürettiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Bu konuda halen çabalıyoruz. Ama bu kadar büyük bir yatırım riskinin altına herkes girmekten çekiniyor. Bu konuda ben cesaret gösterdim. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da elinden geleni yaptı. İlçe belediyesinin altından kalkabileceği bir iş değil. Ancak Devlet kurumlarının organizasyonu ve profesyonel bir işletmeyle hayata geçebilecek bir alan. KOMER'in elektrik ve işletme maliyeti bizim boyumuzu aşar. Kuşadası halkının, bölgenin böyle bir merkeze ihtiyacı varken 500 milyonluk yatırım çürümeye devam ediyor. Çürümesini de devlet yetkilileri uzaktan izliyor" diye konuştu.