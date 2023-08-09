Kuşadası Doğal Botanik Parkı'na Yapılan Saldırılar

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan seyir terasları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Belediye Başkanı Ömer Günel, saldırıları hizmet düşmanlığı olarak nitelendirdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Doğal Botanik Park'ın bulunduğu alana yapılan seyir terasları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kamunun kaynaklarını kullanarak kent turizminin gelişmesi için yaptığımız yatırımlara yönelik yapılan saldırılar açıkça hizmet düşmanlığıdır" dedi.

Kuşadası Belediyesi, endemik bitki ve nesli tükenmekte olan canlı türlerine ev sahipliği yapan oteller bölgesindeki Doğal Botanik Park'ı daha korunaklı bir hale getirmek ve turizme kazandırmak amacıyla geçtiğimiz günlerde çitle çevirdi. Ziyaretçilerin parkın eşsiz manzarasını ve günbatımını izleyebilmesi için de çeşitli noktalara ahşap malzemeden seyir terasları yapıldı. Ancak önceki gün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce seyir terasları tahrip edildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimizde turizmi geliştirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Kuşadası'nda daha önce de benzer olaylarla karşılaştık ve konunun takipçisi olduk. Kuşadası Belediyesi olarak sorumluların bulunması için gerekli çalışmaları yapacağız. Kamunun kaynaklarını kullanarak kent turizminin gelişmesi için yaptığımız yatırımlara yönelik yapılan saldırlar açıkça hizmet düşmanlığıdır" diye konuştu.