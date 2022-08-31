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Kuşadası depreminde can kaybı var mı? Kuşadası depremi yıkılan bina var mı?

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Kuşadası depreminde can kaybı var mı? Kuşadası depremi yıkılan bina var mı?

Aydınlıları korkutan deprem AFAD verilerine göre 12:56'da gerçekleşti. Ege Denizi'nin açıklarında meydana gelen deprem Ege Bölgesi'nde hissedildi. Endişelendiren depremin ardından vatandaşlar depremin nerede olduğunu ve kaç şiddetinde olduğunu merak etti. Kuşadası depreminde can kaybı var mı? Kuşadası depremi yıkılan bina var mı?

Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin ardından vatandaşı korku sardı. İlk depremin ardından 15 dakika sonra yeni bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar ise artçıların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ege Bölgesinde hissedilen deprem birçok ilçede hissedildi. 12:56'da Ege Denizi açıklarında olan deprem hakkında birçok soru oluştu. Kuşadası depreminde can kaybı var mı? Kuşadası depremi yıkılan bina var mı?

KUŞADASI DEPREMİNDE CAN KAYBI VAR MI?

Kuşadası depremde can kaybı var mı? sorusuna AFAD'ın açıklaması şu şekilde oldu;

"Geçmiş olsun Aydın.

Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. "

KUŞADASI DEPREMİNDE YIKILAN BİNA VAR MI?

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası vatandaşların merak konularından biri de Kuşadası depreminde yıkılan bina var mı? oldu. Deprem Bölgesinden alınan bilgilere göre olumsuz bir durum olmamıştır.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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