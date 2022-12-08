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Kuşadası Deprem mi oldu? Dün gece Kuşadası'nda deprem mi oldu? 8 Aralık Kuşadası'nda nerede deprem oldu?

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Kuşadası Deprem mi oldu? Dün gece Kuşadası'nda deprem mi oldu? 8 Aralık Kuşadası'nda nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevrede meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Kuşadası'nda dün gece deprem mi oldu ve Dün gece Kuşadası'nda deprem mi oldu soruları gündeme geliyor. Peki, Kuşadası Deprem mi oldu? Dün gece Kuşadası'nda deprem mi oldu? 8 Aralık Kuşadası'nda nerede deprem oldu?

Kuşadası deprem mi oldu ve 8 Aralık Kuşadası'nda deprem nerede olduğu merak ediliyor. Kuşadası deprem mi oldu? 8 Aralık Kuşadası'nda deprem nerede oldu? sorularına yanıt aranıyor. Kuşadası deprem mi oldu? 8 Aralık Kuşadası'nda deprem nerede oldu? Kuşadası deprem mi oldu? 8 Aralık Kuşadası'nda deprem nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…

Kuşadası DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'ne göre, Aydın Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kandilli Rasathanesi Kuşadası Deprem Aydın Gündem Güncel Haberler

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