Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevrede meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Kuşadası'nda dün gece deprem mi oldu ve Dün gece Kuşadası'nda deprem mi oldu soruları gündeme geliyor. Peki, Kuşadası Deprem mi oldu? Dün gece Kuşadası'nda deprem mi oldu? 8 Aralık Kuşadası'nda nerede deprem oldu?

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Kuşadası DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'ne göre, Aydın Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.