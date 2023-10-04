Kuşadası Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ege Mahallesi'nde bulunan sokakları sıcak asfaltla kaplama çalışmalarını sürdürürken Değirmendere Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri kilit parke taşı döşeme işlerini tamamladı.

Kentin farklı mahallelerinde alt ve üstyapı yenileme çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol yapım işlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Ege Mahallesi'ndeki yollar sıcak asfaltla kaplanıyor. Modern ve konforlu yollara sahip bir turizm kenti yaratmak için durmaksızın çalışan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olaraksa Değirmendere Mahallesi 3512 Sokak'ta başlattığı kilit parke taşı döşeme çalışmasını kısa sürede tamamladı. Böylece bölge 9 bin metrekare daha yeni yola kavuştu. Bölge sakinleri Başkan Ömer Günel'e mahallelerine yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etti.