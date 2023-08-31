Kuşadası Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, Alparslan Türkeş Caddesi'nde kilit parke taşı kaplama işlemlerini sürdürürken, İkiçeşmelik ve Soğucak mahallelerinde sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Ege Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Caddesi'nde kilit parke taşı kaplama işlemlerini sürdürürken, İkiçeşmelik ve Soğucak mahallelerinde gerçekleştirdiği sathi kaplama çalışmalarını ise tamamladı.

Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kentin üstyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirmek amacıyla yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları farklı mahallelerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Modern ve konforlu yollara sahip bir turizm kenti oluşturmak için durmaksızın çalışan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Soğucak Mahallesi 5147 Sokak'ta yer alan yaklaşık 1000 metrekarelik alan ile İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki Garaj Caddesi'nde 1500 metrekarelik alanda gerçekleştirdiği sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Ege Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Caddesi'nde bulunan 3 bin 500 metrekarelik alanda başlattıkları kilit parke kaplama çalışmasında ise bugüne kadar 3 bin metrekarelik alanı ise kilit parke taşı ile kapladı.

"Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Soğucak Mahallesi sakinlerinden Ramiz Taltinar Kuşadası Belediyesi'nin bölgede gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Ömer Günel'e kış mevsimi başlamadan önce yollarımızı yenilediği için çok teşekkür ederim. Bizler için çok önemli olan bir hizmeti gerçekleştirdi" dedi.

"Talep ve isteklerimiz hızla çözüme kavuşuyor"

Kuşadası Belediyesi'nin talep ve istekleri yerine getirmek amacıyla vatandaşlarla çok yakından ilgilendiğini söyleyen Mehmet Oğuz ise, "Kuşadası Belediyesi'nin verdiği hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yollarımız sitemize yakışır bir hale geldi. Önceden özellikle kış döneminde yağmur yağdığında çok zorlanıyorduk. Şimdi bu sorunumuz da ortadan kalktı" diye konuştu. - AYDIN