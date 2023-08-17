Kuşadası Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Değirmendere Mahallesi'ne kilit parke taşı döşenirken Ege Mahallesi'nde Alparslan Türkeş ve 415. sokağın üstyapısı yenileniyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Değirmendere Mahallesi'ne kilit parke taşı döşerken Ege Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş ve 415. sokağın üstyapısını yenilemek için hazırlık yapıyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent merkezinde ve merkeze uzak mahallelerde yürütülen yol yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel öncülüğünde modern ve konforlu yollara sahip bir turizm kenti yaratmak için çalışan Kuşadası Belediyesi, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan 3512 sokak ve bağlantı yollarına kilit parke taşı döşüyor. Ekipler, 9 bin metrekarelik bir alanda başlattıkları çalışmada, bugüne kadar 2 bin metrekarelik alanı kilit parke taşı ile kapladı.

Ege Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş ve 415'inci sokağın üstyapısını yenilemek için de harekete geçen Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede işe ilk olarak eskiyen zemini sökmekle başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmada, Alparslan Türkeş sokağa 2 bin metrekare sıcak asfalt serimi yapılacak, 2 bin 700 metrekare de kilit parke taşı döşenecek. 415 sokak ve bağlantı yolları da 3 bin 100 metrekare kilit parke taşı ile kaplanacak.

Eş zamanlı olarak kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki 3022 sokakta ise 1300 metrekarelik alanda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren kent sakinleri Başkan Günel'e teşekkür etti.