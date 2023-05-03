Kuşadası Belediyesi, turizm sezonu öncesi temizlik çalışmalarına başladı

Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalışmalarını tamamlayarak, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde temizlik çalışması başlattı. Alt ve üstyapıda bakım ve onarımlar yapılırken, park ve bahçelerde temizlik çalışmaları yapılıyor.

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan turizm sezonu öncesinde ilçenin en büyük ve eski mahallelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalışmalarını tamamlayarak, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde temizlik çalışması başlattı.

Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yandan alt ve üstyapıda bakım ve onarımlar yapılırken; Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından da 40 kilometrelik sahil bandı ile park ve bahçelerde temizlik çalışmaları yapılıyor.

Başlatılan çalışmalar kapsamında bölgede yeşil alanlarda ot biçme, temizlik ve ağaç budama işleri devam ediyor; parklardaki çocuk oyun grupları, oturma grupları ve spor aletlerinin temizlik ve onarım işleri ile yürüyüş yolları tamir ediliyor.

Tüm cadde, sokak ve sahil kısmında devam edecek çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının talimatını veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerimizde 4 yıldır önemli altyapı çalışmalarını tamamladık. 2023 turizm sezonu öncesinde de kentimizin en büyük mahallelerinden olan iki merkezimizdeki çalışmaları seferberlik mantığıyla bitireceğiz" diye konuştu.