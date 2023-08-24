Kuşadası Belediyesi Son 5 Ayda 164 Bin Metrekare Yol Yaptı

Kuşadası Belediyesi yürüttüğü yol yapım çalışmaları çerçevesinde son 5 aylık süreçte kente yaklaşık 164 bin metrekare yeni yol kazandırdı. Kuşadası Belediyesi ekipleri, sıcak asfalt seriminin yanı sıra, eş zamanlı olarak birçok farklı mahallede sathi kaplama ve kilit parke taşı kaplama çalışması gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kentin üstyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmaları farklı mahallelerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, modern ve estetik bir turizm kenti oluşturma hedefiyle 7/24 esasına göre aralıksız mesai harcıyor. Yol yapım çalışmalarında ekiplerce belirlenen program dahilinde sıcak asfalt dökümü, sathi kaplama ve kilit parke taşı kaplama çalışmasının yanı sıra kaldırım ve bordür imalatı da gerçekleştiriliyor. Böylece Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'ndaki konforlu yolların sayısı her geçen gün artıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak 7 bin 242 metrekaresi İkiçeşmelik, 2 bin 950 metrekaresi Karaova, 7 bin 304 metrekaresi Kadınlar Denizi, 10 bin 509 metrekaresi Bayraklıdede ve 18 bin 544 metrekaresi Soğucak Mahallesi olmak üzere kent genelinde toplam 47 bin metrekareye yakın sathi kaplama yol yaptı. Bununla da kalmayan ekipler, yine aynı mahalleler ile Davutlar ve Güzelçamlı'yı kapsayan bölgeye 73 bin metrekare kilit parke taşı döşeyip, yaklaşık 4 bin 700 metrekare de bordür imalatı gerçekleştirdi. Kent geneline ise 44 bin metre kare sıcak asfalt serimi yapıldı.

Öte yandan ekipler, Ege Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş ve 415'inci sokağın da üstyapısını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Basın, Botanikçi Ali, Camcı Haşim ve Sabahattin Ali sokaklara da kilit parke taşı kaplayacak.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren kent sakinleri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN