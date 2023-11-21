Kuşadası Belediyesi, riskli yapıları yıkıyor

Kuşadası Belediyesi, can ve mal güvenliğini tehdit eden, hasarlı ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor. İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina daha kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Kuşadası Belediyesi, can ve mal güvenliğini tehdit eden, hasarlı ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina daha ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Kuşadası Belediyesi, çarpık yapılaşmanın önüne geçmek, metruk haldeki ve risk altındaki yapıları ortadan kaldırarak sağlıklı ve güvenli yapılaşmanın önünü açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki hasarlı, depreme dayanıksız ve imara aykırı olan yapıları tespit ederek kayıt altına alıyor. Ardından Yıkım İşleri Müdürlüğü vakit kaybetmeden harekete geçerek yapıların kontrollü bir şekilde yıkımını gerçekleştiriyor.

Yıkım İşleri Müdürlüğü son olarak İkiçeşmelik Mahallesi Altın Güvercin Sokak üzerinde bulunan ve tahliye işlemleri tamamlanmış 4 katlı bir binayı, kontrollü bir biçimde yıktı. 6306 sayılı 'Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi' hakkındaki kanuna dayanarak yapılan yıkım çalışması, alanın güvenlik şeridiyle çevrilmesinin ardından sorunsuz bir biçimde yapıldı. Kentte bugüne kadar Kuşadası Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Kentsel Dönüşüm Birimi'nin çalışmaları kapsamında, hasarlı ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 149 yapının yıkımı gerçekleştirildi.