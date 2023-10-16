Kuşadası Belediyesi Kış Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi, kenti kış mevsimine hazırlamak için kanalizasyon hatları, rögar ve mazgalların temizliğini yapıyor. Yağışlardan etkilenme olasılığı yüksek cadde ve sokaklarda yağmur suyu hattı döşeyen ekipler, olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Kuşadası Belediyesi, kenti kış mevsimine hazırlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon hatları, rögar ve mazgallar kombine kanal temizleme aracıyla temizleniyor.

Kuşadası Belediyesi, önümüzdeki aylarda etkili olması beklenen yağışlar öncesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yağışlardan etkilenme olasılığı yüksek cadde ve sokaklarda belirlenen noktalara yağmur suyu hattı döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ayrıca tam donanımlı kombine kanal temizleme aracıyla da, kanalizasyon hatları, rögar ve mazgalların temizliğini yapıyor. Belirlenen program dahilinde kentin farklı noktalarını dolaşan ekipler, araçla kanal içerisindeki toprak, çamur ve taş gibi katı malzemelerin neden olduğu tıkanıklıkları jetleme yöntemiyle açıyor. Kanal, rögar ve mazgallar daha sonra tazyikli suyla yıkanıyor.