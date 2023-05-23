Kuşadası Belediyesi, İsveç Lund Üniversitesi'nin kapasite geliştirme programına katılacak

Kuşadası Belediyesi, imzacısı olduğu Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı' kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi, son olarak İsveç Lund Üniversitesi'nin her yıl düzenlediği kapasite geliştirme programına katılmaya hak kazandı.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı CEMR Protokolü'ne imza atan Kuşadası Belediyesi, yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Lund Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen kapasite geliştirme programına katılan Kuşadası Belediyesi, çalışmalarına uluslararası nitelik kazandırdı.

Sekiz ay sürecek olan programın "Sürdürülebilir, Dayanıklı ve Kapsayıcı Kamusal Alanlar ve Hizmetler (CIPSS) İçin İnovasyon ve Ortak Tasarım" içerikli eğitiminde yer alarak, belediye yetkililerinin sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı kamu ortamları ile hizmetlerini tasarlama kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Belediye hizmetleri ve kamusal alanlarla ilgili sürdürülebilirlik, eşitlik, toplumsal cinsiyet, planlama ve sosyal konularla ilgili çalışmalar yürüten belediyelerin katılımına açık olan programda Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan eşitlik biriminden beş kişilik bir ekip yer alacak.