Kuşadası Belediyesi Güzelçamlı Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi, son 4 yılda yürütülen üstyapı çalışmalarıyla 38 bin metrekaresi kilit parke, 205 bin metrekaresi sathi kaplama olmak üzere toplam 243 bin metrekare yeni yol kazandırdı. Şimdi ise Özer Türk ve Başçeşme caddeleri ile 5 sokağı daha kapsayan 11 bin 600 metrekarelik alanı yenilemek için çalışmalarına devam ediyor.

Güzelçamlı Mahallesi'ne son 4 yılda yürütülen üstyapı çalışmalarıyla 38 bin metrekaresi kilit parke, 205 bin metrekaresi sathi kaplama olmak üzere toplam 243 bin metrekare yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, Özer Türk ve Başçeşme caddeleri ile 5 sokağı daha kapsayan 11 bin 600 metrekarelik alanı yenilemek için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde Özer Türk ve Başçeşme caddeleri ile beş sokakta başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda altyapısı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından iyileştirilen Özer Türk Caddesi'nin 5 bin 300 metrekarelik alanında çalışmaya başlayan ekipler, 2 bin 500 metrekarelik alana granit ve bazalt yüzeyli özel taş döşemeye başladı. Çalışmada bordür ve kaldırım imalatı yapılarak, Özer Türk Caddesi ve bağlantı yolundaki refüjlerde aydınlatma sistemi yenilenecek.

Güzelçamlı Mahallesi'ndeki çalışmalarda, ekipler eş zamanlı olarak Başçeşme Caddesi ile beş sokağın daha üstyapısını yeniliyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Söğüt, Baldere ve Çomak sokaklarda kilit parke taşı döşeme işlemlerini tamamlayan ekipler, Başçeşme Caddesi ile Kestane ve Dilek sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.