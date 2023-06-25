Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Vahe ile Tatilde programına konuk oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Vahe Kılıçarslan'ın hazırlayıp sunduğu Vahe ile Tatilde programına katılarak kentin tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile yöresel lezzetlerini anlattı. Programda Kuşadası'nın doğası, denizi, güneşi ve plajları hakkında bilgi verildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, katıldığı bir televizyon programında kentin tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile yöresel lezzetlerini anlattı.

Başkan Günel, Vahe Kılıçarslan'ın hazırlayıp, sunduğu Vahe ile Tatilde programına konuk oldu. Çekimleri Kuşadası'nda yapılan programda, Başkan Günel kentin değerlerini izleyicilere tanıttı. Çekimlerin sonunda ise izleyicilere, Kuşadası'nın yöresel lezzetlerinden ot kavurmasının tarifi verildi.

Yeni programının çekimlerini Kuşadası'nda yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Vahe Kılıçaraslan, "Öncelikle bizleri Kuşadası'nda misafir eden Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim. Kuşadası Türkiye'nin tatil cennetlerinden bir tanesi. Denizi, güneşi ve plajları kadar doğası da muhteşem. Kuşadası'na hayran kaldım. Herkesi tatilini geçirmek için Kuşadası'na davet ediyorum" dedi.

Günel ise "Kuşadası Türkiye'nin turizm başkentidir. Tatil için Kuşadası'nı tercih eden misafirlerimize birçok farklı seçenek sunuyoruz. Buraya gelen ziyaretçilerimiz güvenli ve huzurlu bir ortamda çok keyifli bir tatil yapabilirler" diye konuştu.