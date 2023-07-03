Kuşadası Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla 7/24 mesai yaptı. Kuşadası, okulların kapanmasının ardından başlayan 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tatil yapmak için 2 milyon kişinin geldiği kent, son 4 yıldır yapılan yatırımlarla konuklarını daha iyi biçimde karşıladı. Bayram tatili boyunca plajlar, turistik çarşılar ve sahil şeridi başta olmak üzere kent genelinde yaşanan yoğunluk nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise Kurban Bayramı tatili için Kuşadası'nı tercih eden 2 milyon yerli ve yabancı turistin kent genelinde bıraktığı tonlarca atığı temizledi. 9 gün boyunca her gün ortalama 420 ton evsel atık toplayan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tatil boyunca toplam 4 bin ton atık toplayarak düzenli depolama alanına ulaştırdı. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı vektörel mücadelesini de sürdüren Kuşadası Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını da ihmal etmedi.

Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Kuşadası Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla 7/24 mesai yaptı.

Kuşadası, okulların kapanmasının ardından başlayan 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tatil yapmak için 2 milyon kişinin geldiği kent, son 4 yıldır yapılan yatırımlarla konuklarını daha iyi biçimde karşıladı. Bayram tatili boyunca plajlar, turistik çarşılar ve sahil şeridi başta olmak üzere kent genelinde yaşanan yoğunluk nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise Kurban Bayramı tatili için Kuşadası'nı tercih eden 2 milyon yerli ve yabancı turistin kent genelinde bıraktığı tonlarca atığı temizledi. 9 gün boyunca her gün ortalama 420 ton evsel atık toplayan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tatil boyunca toplam 4 bin ton atık toplayarak düzenli depolama alanına ulaştırdı.

İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı vektörel mücadelesini de sürdüren Kuşadası Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını da ihmal etmedi.