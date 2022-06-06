Kuş Uçuşu yeni sezon gelecek mi? Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman gelecek? - Haberler

Kuş Uçuşu yeni sezon gelecek mi? Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman gelecek?
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Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağı merak ediliyor. Kuş Uçuşu 2. Sezon yayınlanacak mı? İlk sezonu 8 bölüm olarak yayınlanan dizinin, yeni sezonu olacak mı olmayacak mı?
Dijital platformda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin ilk sezonu seyirci ile buluştu. Dizinin ilgi çekmesinin ardından ikinci sezonu hakkında merak edilenler arttı. Peki, Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonu yayınlanacak mı? Kuş Uçuşu yeni sezon gelecek mi? Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
Kuş Uçuşu dizisi yeni yayınlanan bir dizi olarak dijital platformda yer alıyor. Dizi ilk sekiz bölümü ile oldukça beğeni alırken ikinci sezonun çekilip çekilmeyeceği tartışmaları yapılmaya başlandı. Dizinin ikinci sezonu hakkında henüz bir açıklama yer almıyor.
Z kuşağının gelişi ile iş hayatında yerini almak için her şeyi yapacak bir potansiyele sahip olduklarını anlatan bu dizide Z ve Y kuşağı arasında geçen çatışmayı izliyoruz. Bir tarafta başarılı, ünlü bir haberci Lale diğer tarafta ise genç, azimli ve gözü kara Aslı. Habercilik hayatındaki mücadeleyi, kazanmak için her şeyi yapabilecek hırstaki Aslı'nın önüne gelen tüm engelleri sırasıyla yıkarak kendisini istediği yere en üste taşıdığını konu alan bir dizidir.
Aslı önündeki engelleri bir bir aşıp, en tepeye yani Lale'nin yerini ulaşmaya çalışırken beklemediği durumla karşılaşır. Belirli bir planı olmayan Aslı, anlık davranmaya devam eder fakat beklemediği bir durum ile karşılaşır ve böylece Lale her şeyi öğrenecek ona bu olanların hesabını soracaktır.
Lale - Birce Akalay
Kenan - İbrahim Çelikkol
Aslı - Miray Daner
Selim - Burak Yamantürk
Müge - İrem Sak
Gül - Defne Kayalar
Gülperi - Şifanur Gül
Ali - Bülent Çetinaslan
Nejat İşler ise yeni dizi Kuş Uçuşu'nun anlatıcısı olarak yer alacaktır.