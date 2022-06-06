Kuş Uçuşu yeni sezon gelecek mi? Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman gelecek? - Haberler

Dijital platformda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin ilk sezonu seyirci ile buluştu. Dizinin ilgi çekmesinin ardından ikinci sezonu hakkında merak edilenler arttı. Peki, Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonu yayınlanacak mı? Kuş Uçuşu yeni sezon gelecek mi? Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KUŞ UÇUŞU YENİ SEZON GELECEK Mİ?

Kuş Uçuşu dizisi yeni yayınlanan bir dizi olarak dijital platformda yer alıyor. Dizi ilk sekiz bölümü ile oldukça beğeni alırken ikinci sezonun çekilip çekilmeyeceği tartışmaları yapılmaya başlandı. Dizinin ikinci sezonu hakkında henüz bir açıklama yer almıyor.

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Z kuşağının gelişi ile iş hayatında yerini almak için her şeyi yapacak bir potansiyele sahip olduklarını anlatan bu dizide Z ve Y kuşağı arasında geçen çatışmayı izliyoruz. Bir tarafta başarılı, ünlü bir haberci Lale diğer tarafta ise genç, azimli ve gözü kara Aslı. Habercilik hayatındaki mücadeleyi, kazanmak için her şeyi yapabilecek hırstaki Aslı'nın önüne gelen tüm engelleri sırasıyla yıkarak kendisini istediği yere en üste taşıdığını konu alan bir dizidir.

Aslı önündeki engelleri bir bir aşıp, en tepeye yani Lale'nin yerini ulaşmaya çalışırken beklemediği durumla karşılaşır. Belirli bir planı olmayan Aslı, anlık davranmaya devam eder fakat beklemediği bir durum ile karşılaşır ve böylece Lale her şeyi öğrenecek ona bu olanların hesabını soracaktır.

KUŞ UÇUŞU DİZİSİNİN OYUNCULARI

Lale - Birce Akalay

Kenan - İbrahim Çelikkol

Aslı - Miray Daner

Selim - Burak Yamantürk

Müge - İrem Sak

Gül - Defne Kayalar

Gülperi - Şifanur Gül

Ali - Bülent Çetinaslan

Nejat İşler ise yeni dizi Kuş Uçuşu'nun anlatıcısı olarak yer alacaktır.

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