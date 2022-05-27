Kuş Uçuşu konusu nedir, ne zaman başlayacak? Netlflix Türk dizisi Kuş Uçuşu oyuncuları kimlerdir? Kuş Uçuşu nerede çekildi? - Haberler

Kuş Uçuşu, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 3 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol ve İrem Sak'ın paylaştığı Netflix'in Türk orijinal internet dizisi. Kuş Uçuşu konusu nedir, ne zaman başlayacak? Netlflix Türk dizisi Kuş Uçuşu oyuncuları kimlerdir? Kuş Uçuşu nerede çekildi?

KUŞ UÇUŞU KONUSU

Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçuşu" gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?

KUŞ UÇUŞU OYUNCULARI

Birce Akalay - Lale

İbrahim Çelikkol - Kenan

Miray Daner - Aslı

İrem Sak - Müge

Burak Yamantürk - Selim

Defne Kayalar

Şifanur Gül

Eren Çiğdem

Demircan Kaçel

Merve Hazer

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