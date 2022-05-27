Kuş Uçuşu konusu nedir, ne zaman başlayacak? Netlflix Türk dizisi Kuş Uçuşu oyuncuları kimlerdir? Kuş Uçuşu nerede çekildi?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Deneyimli, idealist bir haberciyi konu edinen Kuş Uçuşu ne zaman başlayacak? "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek? Peki, Kuş Uçuşu konusu nedir? Netlflix Türk dizisi Kuş Uçuşu oyuncuları kimlerdir? Kuş Uçuşu nerede çekildi?
Kuş Uçuşu, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 3 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol ve İrem Sak'ın paylaştığı Netflix'in Türk orijinal internet dizisi. Kuş Uçuşu konusu nedir, ne zaman başlayacak? Netlflix Türk dizisi Kuş Uçuşu oyuncuları kimlerdir? Kuş Uçuşu nerede çekildi?
KUŞ UÇUŞU KONUSU
Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçuşu" gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?
KUŞ UÇUŞU OYUNCULARI
- Birce Akalay - Lale
- İbrahim Çelikkol - Kenan
- Miray Daner - Aslı
- İrem Sak - Müge
- Burak Yamantürk - Selim
- Defne Kayalar
- Şifanur Gül
- Eren Çiğdem
- Demircan Kaçel
- Merve Hazer
Haberler.com - Gündem