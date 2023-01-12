Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman? Kuş Uçuşu 2. sezon tarihi belli mi?
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Kuş Uçuşu dizisinin ilk bölümü Netflix'de 3 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmıştır. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın yer aldığı dizinin ikinci sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman? Kuş Uçuşu 2. sezon tarihi belli mi? İşte detaylar...
Netflix'te ilk sezonu yayınlanan ve büyük bir beğeni toplayan Kuş Uçuşu dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuş Uçuşu'nun 2. sezonun yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman? Kuş Uçuşu 2. sezon tarihi belli mi? Detaylar haberimizde...
KUŞ UÇUŞU KONUSU NE?
Kuş Uçuşu, Ay Yapım tarafından Netflix için yapılan, ilk bölümü 3 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Türk internet dizisidir. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçuşu" gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?
KUŞ UÇUŞU OYUNCU KADROSU!
Birce Akalay - Lale Kıran
Miray Daner - Aslı Tuna
İbrahim Çelikkol - Kenan Sezgin
İrem Sak - Müge Türkmen
Burak Yamantürk - Selim Kıran
Defne Kayalar - Gül Simin
Zafer Ergin - Sulhi
Şifanur Gül - Güliz Tümer
Eren Çiğdem - Enver
Demircan Kaçel - Yusuf Tunca
Merve Hazer - Nihan
Bülent Çetinaslan - Ali
Elif Gökçe Özay - Özge
Ertan Ekmekçi - Nunu
Elif Kurtaran - Melisa
Merve Nil Güder - Mia
Muhammet Uzuner - Faruk
Özgür Daniel Foster - Onur
Melih Selçuk - Emre