Kuş Uçuşu dizisinin ilk bölümü Netflix'de 3 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmıştır. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın yer aldığı dizinin ikinci sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman? Kuş Uçuşu 2. sezon tarihi belli mi? İşte detaylar...

Netflix'te ilk sezonu yayınlanan ve büyük bir beğeni toplayan Kuş Uçuşu dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuş Uçuşu'nun 2. sezonun yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman? Kuş Uçuşu 2. sezon tarihi belli mi? Detaylar haberimizde...

KUŞ UÇUŞU KONUSU NE?

Kuş Uçuşu, Ay Yapım tarafından Netflix için yapılan, ilk bölümü 3 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Türk internet dizisidir. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçuşu" gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?

KUŞ UÇUŞU OYUNCU KADROSU!

Birce Akalay - Lale Kıran

Miray Daner - Aslı Tuna

İbrahim Çelikkol - Kenan Sezgin

İrem Sak - Müge Türkmen

Burak Yamantürk - Selim Kıran

Defne Kayalar - Gül Simin

Zafer Ergin - Sulhi

Şifanur Gül - Güliz Tümer

Eren Çiğdem - Enver

Demircan Kaçel - Yusuf Tunca

Merve Hazer - Nihan

Bülent Çetinaslan - Ali

Elif Gökçe Özay - Özge

Ertan Ekmekçi - Nunu

Elif Kurtaran - Melisa

Merve Nil Güder - Mia

Muhammet Uzuner - Faruk

Özgür Daniel Foster - Onur

Melih Selçuk - Emre