Kuryeler çalışmıyor mu 20 Şubat Perşembe? Yemeksepeti, Trendyol Yemek sipariş verilmiyor mu? (Kuryelere yasak geldi mi)

İstanbul'da hava koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte moto kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle alınan bu kararın 20 Şubat 2025 gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kuryeler çalışmıyor mu 20 Şubat Perşembe? Yemeksepeti, Trendyol Yemek sipariş verilmiyor mu?

KURYELER ÇALIŞMIYOR MU 20 ŞUBAT PERŞEMBE?

İstanbul Valisi Gül, bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle moto kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, yasak 20 Şubat 2025 gece saatlerinden itibaren geçerli olacak ve güvenlik gerekçesiyle uygulamaya konuldu.