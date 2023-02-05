Kurye yasağı var mı ve 5 Şubat motokuryeler çalışıyor mu soruları gündeme geliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Kurye yasağı var mı ve 5 Şubat motokuryeler çalışıyor mu merak ediliyor. Peki, Kurye yasağı var mı? 5 Şubat motokuryeler çalışıyor mu?

İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle, kurye yasağı var mı ve 5 Şubat motokuryeler çalışıyor mu soruları araştırılıyor. Meteoroloji, AKOM ve Valiliğin ardından İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı bugün başladı. Kurye yasağı var mı? 5 Şubat motokuryeler çalışıyor mu? Kurye yasağı var mı? 5 Şubat motokuryeler çalışıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

KURYE YASAĞI VAR MI?

İstanbul'un yüksek bölgelerde başlayan kar yağışı sonrasında Vali Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı geldi. Yerlikaya, "Karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibarıyla uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidilecek. Saat 18.00'den itibaren ise motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

5 ŞUBAT MOTOKURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya üzerinden bir kez daha vatandaşlara seslendi. Yerlikaya, açıklamasında "Kıymetli Hemşehrilerim, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Vali bir sonraki paylaşımında ise şunları söyledi: "Kıymetli hemşehrilerim, saat 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir."