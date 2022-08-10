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Kurye filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı? Kurye filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

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Kurye filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı? Kurye filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Bugün Star TV'de Kurye filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Kurye filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı? Kurye filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? merak etti. İşte bilgiler...

Kurye filmi nerede çekildi? Kurye filmi konusu nedir? Kurye filminin oyuncuları kimlerdir? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Kurye filmi, Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Kasım 2019'da Lionsgate tarafından ve Birleşik Krallık'ta 20 Aralık 2019'da Signature Entertainment tarafından piyasaya sürülmüştür.

Geçimini kuryelik yaparak sağlayan genç bir kadın, her gün olduğu gibi, kargoları dağıtmaya ve sahiplerine teslim etmeye devam etmektedir. Yine sıradan olduğunu düşündüğü bir gün, işler değişir ve hiçbir şey planladığı gibi gitmez. Kendisine verilen kargonun içinde bir bomba olduğunu fark eden kurye, bunu fark etmekte geç kalmıştır. Bomba patlar. Kurye ise bir mafya babasının kendisini suçlaması ile karşı karşıya kalacaktır. Peki, "tanık" olarak izleyici ile buluşacak mafya babası karşısında kurye ne yapacaktır?

Olga Kurylenko: Kurye

Gary Oldman: Ezekiel Mannings

Amit Shah: Nick Murch

William Moseley: Ajan Bryant

Dermot Mulroney: Özel Ajan Roberts

Calli Taylor: Alys Mannings

Alicia Agneson: Ajan Simmonds

Greg Orvis: Keskin nişancı

Craig Conway: Ajan Parlow

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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