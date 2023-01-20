Kuruyemiş Sektöründe Hızla Yükselen 'ÇİTLEKÇİ' Rüzgarı…

Tunçlar Holding çatısı altında ulusal bir marka olan Çitlekçi, tüm Türkiye'de büyümeye devam ediyor! Faaliyetlerine 1989 yılında başlayan Tunçlar Holding, kuruyemiş sektöründeki cesur atılımları, akılcı yatırımları ve istikrarlı kalite politikalarıyla sektörü domine ederek Çitlekçi markasıyla kuruyemiş severlerin kalplerinde yer edindi.

Bugün kapısından binlerce kişinin geçtiği Çitlekçi, pandemiyle beraber değişen alışveriş alışkanlıklarımızı da dikkate alarak birçok şubesiyle birlikte hizmet veriyor. Evlerimizden eksik etmediğimiz, sağlığımıza katkı sunan Çitlekçi; Kocaeli, Bursa, İstanbul ve İzmir'de açtığı şubeleriyle 2023 yılı itibarıyla mevcut mağaza sayısını iki katına çıkarmayı hedefleyerek büyüme planlarını son sürat sürdürmektedir.

Çeşit çeşit kuruyemişleriyle sevenlerine seslenen Çitlekçi; modern mağazaları, otopark seçeneği, ödün vermediği lezzeti ve müşteri memnuniyetine dayalı hizmet anlayışıyla da kuruyemiş sektörünün gelişimine destek oluyor. Siz de favori lezzetlerinizi dilerseniz evinizden çıkmadan www.citlekci.com.tr 'dan, dilerseniz de size en yakın Çitlekçi şubesinden temin edebilirsiniz.