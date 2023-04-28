Kurumlar vergisi uzatıldı mı 2023? Kurumlar Vergisi Beyannamesi hakkında son gelişmeler

Kurumlar vergi hakkında detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, kurumlar vergisi uzatıldı mı, sorusuna yanıt aranıyor. Kurumlar vergisi, kurum kazançlarından alınan ve bir yıl boyunca mükelleflerin kazandıkları kazanca göre hesaplanır.

Kurumlar vergisi uzatıldı mı 2023, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Kurumlar vergisi mükelleflerince 2022 hesap döneminde elde edilen gelirler için beyanname verme dönemi, 1 Nisan 2023 - 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında gib. gov.tr aracılığı ile ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verilecektir.

2023 KURUMLAR VERGİSİ UZATILDI MI?

2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR?

Kurumlar vergisi beyannamesine ilişkin esaslar Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince her mükellefin vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname vermesi gerekiyor.

Beyan Esası

MADDE 14

Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir. Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname verir. Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan iktisadî kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden her biri için, bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişileri ile dernek ve vakıflar tarafından ayrı beyanname verilir. Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. Mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmez. Kooperatiflerin gelirlerinin vergi kesintisine tâbi tutulan taşınmaz kira gelirlerinden ibaret olması halinde, bu gelirler için beyanname verilmez. Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, kurumun kanunî veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesidir. Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerini, kanunî veya iş merkezlerine bakmaksızın belirlemeye yetkilidir. Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri Maliye Bakanlığınca belirlenir. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmek zorundadır.

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ

Kurumlar vergisi beyannamesi örneğini Gelir İdare Başkanlığı web sitesinden öğrenebilirsiniz. Kurumlar vergisi beyannamesi örneği için tıklayınız.