Kuruluş Osman bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Kuruluş Osman yok mu, neden yok? Kuruluş Osman bu hafta yeni bölümü neden yok? 2 Kasım ATV yayın akışı nedir? merak etti. Peki, Kuruluş Osman niye yok? Kuruluş Osman yeni bölüm yok mu? İşte detaylar...

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman yok mu, neden yok? Kuruluş Osman bu hafta yeni bölümü neden yok? 2 Kasım ATV yayın akışı!

KURULUŞ OSMAN BUGÜN YENİ BÖLÜMÜ YOK MU, NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümü bugün olmayacak. Bugün Kuruluş Osman özel bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü 9 Kasım tarihinde yayınlanacak. Bu akşam 21:30'da Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı olacak.

Twitter'dan yapılan duyuru:

""Benim işimin mahkemesi, cenk meydanında görülür!"

Kuruluş Osman 103. Bölüm 2. Fragmanı

Yeni bölüm 9 Kasım Çarşamba 20.00'de atv'de!

#KuruluşOsman

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KURULUŞ OSMAN FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hayır dizi bitmedi. Sadece 1 hafta ara verdi. Bugün 21:30'daCumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı olacak.

2 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - Atv ana haber

20:00 - Kuruluş Osman - Özel bölüm

21:30 - Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel

23:30 - Yalnız Kurt

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna Osmanlılar yürüyüşün hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi.

Şeyh Edebali (Seda Yıldız): Ahi teşkilatının lideri.

Kantakuzenos (Hakan Yılmaz)

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali'nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun.

Olof (Nihat Altınkaya): Viking savasçısıdır.

Frigg (İpek Karapınar): Viking savaşçısıdır.

Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın eski nökeri. Osman Gazi'nin alpi.

Turgut Alp (Rüzgar Aksoy): Namlı bir Türk alpi.

Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi.