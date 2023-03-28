Kuruluş Osman yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok?
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Kuruluş Osman dizisini bu akşam yayın akışında göremeyen izleyiciler, Kuruluş Osman neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? İşte detaylar...
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisini göremeyen kullanıcılar yayın akışında programın neden yer almadığını araştırmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? Detaylar haberimizde...
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU?
Kuruluş Osman bu akşam özel bölümüyle ATV ekranlarında seyiricisiyle buluşacak. Sevilen dizi Kuruluş Osman önümüzdeki hafta yeni bölümü yayınlanacaktır.