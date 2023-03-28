Kuruluş Osman yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok?

Kuruluş Osman dizisini bu akşam yayın akışında göremeyen izleyiciler, Kuruluş Osman neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? İşte detaylar...