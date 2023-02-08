Kuruluş Osman yok mu? Kuruluş Osman neden yok? Bugün Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Kuruluş Osman neden yok? Bugün Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Kuruluş Osman yok mu?