Kuruluş Osman yok mu? Kuruluş Osman neden yok? Bugün Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı?
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Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Kuruluş Osman neden yok? Bugün Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Kuruluş Osman yok mu?
8 Şubat 2023 günü yaşanan 7.6 ve 7.7'lik depremler ülkeyi derinden sarsarken TV eğlence programları ve diziler ekranda görülmedi. TV yayın akışlarını gören izleyiciler Kuruluş Osman dizisini de göremeyince Kuruluş Osman yok mu? Kuruluş Osman neden yok? Bugün Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı merak etti.
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU?
8 Şubat Çarşamba günü A TV yayın akışında Kuruluş Osman yer almadı.