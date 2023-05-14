14 Mayıs 2023 Pazar günü sevdikleri dizileri takip etmek isteyen izleyiciler yayın akışında takip ettikleri dizileri göremeyince detaylı araştırmalar yaptılar. Bu konuda en çok merak edilen dizilerden biri Kuruluş Osman oldu. Peki, Kuruluş Osman yok mu? Kuruluş Osman neden yok, bugün yayınlanmayacak mı?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Kuruluş Osman dizisi takipleri yeni bölümü heyecanla bekliyor. Ama yayın akışında Kuruluş Osman dizisini göremeyenler Kuruluş Osman yok mu? 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü Kuruluş Osman neden yok, bugün yayınlanmayacak mı gibi konular araştırdı

14 MAYIS 2023 PAZAR SEÇİM GÜNÜ KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Bugün seçim olması dolayısıyla kanallar seçim özel programları ile ekrana çıkıyor. Kuruluş Osman dizi de bu nedenle ekranda olmayacak bu akşam Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

İşte yayın akışı: