Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
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Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine hakim oldu. İzleyicilerin ilgisini çeken dizinin yeni sezonunun tarihi merakla araştırılıyor. Burak Özçivit gibi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin ne zaman başladığı gündemde. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman 99.bölüm fragman izle!
Atv ekranlarında yayınlanmaya başlamasıyla hızla büyük hayran kitlesi ve seyirci kazanan Kuruluş Osman yeni sezon tarihi araştırılanlar arasında. Geçtiğimiz sezon yaptığı sezon finaliyle izleyicileri merakta bırakan Kuruluş Osman dizisi şimdi de 4. Sezon tarihi ile izleyicilerini merakta bıraktı. İzleyiciler Kuruluş Osman 4. Sezon fragmanı yayınlandı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman 99.bölüm fragman izle!
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu 5 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak.
Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla ekranlara geliyor. Kuruluş Osman'ın 99.bölümü 5 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak.
- Burak Özçivit
- Ayşegül Günay
- Aslıhan Karalar
- Nurettin Sönmez
- Açelya Özcan
- Emre Basalak
- Yiğit Uçan
- Didem Balçın
- Burak Çelik
- Çağrı Şensoy
- Ayşen Gürler
- Emel Dede
- Özge Törer
- Saruhan Hünel
- Tuğrul Çetiner
- Alma Terzic
- Abdül Süsler
- Eren Hacısalihoğlu
- Buse Arslan
- Serhan Onat
- Uğur Arslan
- Şevket Çapkınoğlu
- Yaşar Aydınlıoğlu
- Seda Yıldız
- Abidin Yerebakan
- Ahmet Kılıç
- Erkan Avcı
- Ahmet Yenilmez
- Emin Gürsoy
- Fatih Ayhan
- Oğuz Kara
- Cüneyt Arkın
- Yeşim Ceren Bozoğlu
- Kanbolat Görkem Aslan
- Seray Kaya
- Yıldız Çağrı Atiksoy
- Eren Vurdem
- Umut Karadağ
- Ahmet Kaynak
- Latif Koru
- Mehmet Sabri Arafatlı
- Seçkin Özdemir
- Bahtiyar Engin
- Şahin Ergüney
- Yurdaer Okur
- Muammer Çağatay Keser
- Aslıhan Karalar
- Atilla Güzel
- Tolga Akkaya