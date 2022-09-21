Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezon (4. Sezon) ne zaman başlayacak, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dizilerde yaz arasının bitmesiyle birlikte vatandaşlar dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Ne zaman başlayacağı merak edilen dizilerden birisi de Kuruluş Osman oldu. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezonu ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuruluş Osman yeni sezon başlangıç tarihi belli mi? Resmi açıklama geldi mi? İşte Kuruluş Osman yeni sezon ile ilgili bilgi

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden birisi de Kuruluş Osman oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon (4. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman dördüncü sezon hangi ay, gün başlıyor? Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezon (4. Sezon) ne zaman, hangi gün başlayacak? Tarihi açıklandı mı? Kuruluş Osman 4. sezonu hangi ay başlar? Eylül'de mi başlar Ekim ayında mı? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Detaylar sizlerle...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 4. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter'dan yapılan paylaşımda dizi yakında başlayacak.

Paylaşılan tweet şöyle:

"Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon kadrosu göz kamaştıracak

Yeni sezon çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesiyle atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan dizisinin kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu."

Buna göre dizinin yeni sezonunun tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat dizilerin yeni sezonları normalde Eylül-Ekim ayı gibi başlamaktadır. Aynı şekilde Kuruluş Osman dizisinin de bu aylar içerisinde başlaması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna Osmanlılar yürüyüşün hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebalı'nın kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy) : Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi.