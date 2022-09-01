Yaz tatil sezonunun yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte vatandaşlar yeni dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Yeni sezonu ne zaman başlayacak diziler arasında ekranların en beğenilen dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? Kuruluş Osman 4. sezonu ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Tüm bilgiler sizlerle...

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden birisi de Kuruluş Osman oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon (4. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman dördüncü sezon hangi ay, gün başlıyor? Kuruluş Osman 4. sezonu hangi ay başlar? Eylül'de mi başlar Ekim ayında mı? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 4. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Twitter'da son yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

"Kuruluş Osman yeni sezonuyla yakında atv'de!

#KuruluşOsman

@atvcomtr"

KURULUŞ OSMAN 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? EYLÜL MÜ EKİM Mİ?

Dizinin yakında başlaması bekleniyor. Tarih olarak henüz belli değilse de Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun Ekim ayında başlaması beklenmektedir. Çünkü geçtiğimiz sene 3. sezon Ekim ayının ilk haftasında başlamıştı.

KURULUŞ OSMAN HAFTA İÇİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman dizisi hafta içi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 1. VE 2. SEZON ÖZETİ

1. Sezonda Neler Oldu?

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

2. Sezonda Neler Oldu?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

3. Sezonda Neler Oldu?

Kuruluş Osman (3. sezon), Kuruluş Osman adlı Türk yapımı televizyon dizisinin 3. sezonunudur. 3. sezon, 65. bölümüyle 6 Ekim 2021 tarihinde yayımlanmaya başlamış ve 15 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan 98. bölüm ile sona erdi. Dizinin yeni sezonunun oyuncu kadrosuna Serhat Kılıç (Mikhael Kosses), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Yıldıray Şahinler (Rogatus Laskaris) ve diğer oyuncular dahil olmuştur. Ayrıca dizinin bu sezonu'na Maruf Otajonov (Geyhatu) ve Şener Savaş (Sultan Mesut; konuk oyuncu olarak) tekrar oyuncu kadrosuna girmişlerdir.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebalı'nın kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy) : Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi.