Kuruluş Osman yeni konuk oyuncu kim? Kuruluş Osman yeni bölümünde diziye katılan konuk oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın bu akşamki yeni bölümünde Naymanlar karakteri konuk oyuncu olarak yer aldı. Peki, Kuruluş Osman yeni konuk oyuncu kim? Kuruluş Osman yeni oyuncu kim, kaç yaşında, adı ne? Kuruluş Osman konuk oyuncu kimdir? Detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN YENİ KONUK OYUNCU KİM?

Kuruluş Osman yeni bölümünde diziye Nayman karakteri dahil olmuştur. Nayman karakterini Berik Aitzhanov canlandırmaktadır. Berik Aitzhanov, Kazak oyuncu ve film yapımcısıdır. 84. Akademi Ödülleri'nde Kazakistan'ın En İyi Yabancı Film dalında seçilen The Liquidator ve Returning to the A filmindeki performansıyla 2011 yılında En İyi Erkek Oyuncu seçildi.