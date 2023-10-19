Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine hakim oldu. İzleyicilerin ilgisini çeken dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm neden yayınlanmadı? Diziler neden yok?

Atv ekranlarında yayınlanmaya başlamasıyla hızla büyük hayran kitlesi ve seyirci kazanan Kuruluş Osman'ın yeni bölümü merak edildi. İzleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının ardından Kuruluş Osman yeni bölüm neden yayınlanmadı? Diziler neden yok? sorularını araştırdı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YAYINLANMADI?

Kuruluş Osman dizisi milli yas nedeniyle yeni bölümünü yayınlamadı. Dizinin bir önceki bölümünün tekrarı ekranlara geldi.

Kuruluş Osman

Dizinin yapımcısından gelen açıklama şöyle oldu:

"İsrail'in Gazze'de hastaneye yaptığı saldırıda, yüzlerce Filistinli kardeşimizi katletmesi nedeniyle ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilecektir. Bu sebeple bu akşam yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizimizin yeni bölümü yayınlanmayacak, geçen haftaki bölümün tekrar yayını olacaktır. Gazze'de yaşanan saldırıların bir insanlık suçu olduğunu belirtip; çocuk, kadın ve sivillere yönelik yapılan saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz."