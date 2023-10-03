Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruş Osman 131. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!
Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı her yeni bölüm gündeme geliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruş Osman 131. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kuruluş Osman dizisi 131. bölüm fragmanı izleyen seyirciler, yeni bölümü merakla bekliyor. Herkes tarafından izlenen dizinin başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruş Osman 131. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…
Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı her yeni bölüm gündeme geliyor.
Kuruluş Osman dizisi 131. bölüm fragmanı izleyen seyirciler, yeni bölümü merakla bekliyor. Herkes tarafından izlenen Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanın da seyirciyi neler bekliyor merak konusu oldu.
KURUŞ OSMAN 131. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.
Yapım : Bozdağ Film
Yapımcı : Mehmet Bozdağ
Genel Yönetmen: Metin Günay
Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram
- Burak Özçivit : Osman
- Didem Balçın : Selcan
- Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun
- Serhat Kılıç : Kosses
- Erkan Avcı : Nikola
- Seda Yıldız : Şeyh Edebali
- Yıldıray Şahinler : Rogatos
- Özge Törer : Bala Hatun
- Emre Basalak : Gündüz
- Rüzgar Aksoy : Turgut
- Burak Çelik : Göktuğ
- Çağrı Şensoy : Cerkutay
- Yiğit Uçan : Boran
- Ahmet Yenilmez : Demirci Davud
- Emin Gürsoy : Kumral Abdal
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!