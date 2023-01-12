Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruş Osman 113. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı her yeni bölüm gündeme geliyor.

Kuruluş Osman dizisi 113. bölüm fragmanı izleyen seyirciler, yeni bölümü merakla bekliyor. Herkes tarafından izlenen Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanın da seyirciyi neler bekliyor merak konusu oldu. Kuruluş Osman dizisi dönem dizisidir. Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba seyircisi ile buluşuyor. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisi 113. bölüm fragmanı yayınlanmıştır. Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştır.

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KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Özçivit : Osman

Didem Balçın : Selcan

Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun

Serhat Kılıç : Kosses

Erkan Avcı : Nikola

Seda Yıldız : Şeyh Edebali

Yıldıray Şahinler : Rogatos

Özge Törer : Bala Hatun

Emre Basalak : Gündüz

Rüzgar Aksoy : Turgut

Burak Çelik : Göktuğ

Çağrı Şensoy : Cerkutay

Yiğit Uçan : Boran

Ahmet Yenilmez : Demirci Davud

Emin Gürsoy : Kumral Abdal

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